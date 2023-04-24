Делила любимого с подругой: ради этого статного красавца Вера Орлова забыла о гордости

Вере Орловой было не суждено отправиться под венец и стать матерью. Личная жизнь звезды не задалась вовсе не потому, что она слишком много работала. Артистка имела неосторожность полюбить не того мужчину.

Знаменитость закрутила роман с Александром Холодковым, хотя тот жил в гражданском браке с другой. Соперницей актрисы стала Люсьена Овчинникова. Узнав об интрижке возлюбленного в театре, она закрыла глаза на происходящее.

Холодков не спешил делать выбор между двумя любящими его женщинами. Ни одна из них также не могла отказаться от статного красавца. Тогда случилось то, что в любовных треугольниках происходит крайне редко.

Орлова и Овчинникова, позабыв о гордости, подружились. Когда актер слег с серьезной болезнью, обе ухаживали за ним, помогая друг другу. А на похоронах любимого две подруги-вдовы, обнимаясь и плача, шли вместе за гробом покойного.