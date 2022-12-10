Делают нас бедными: об этих привычках из СССР нужно срочно позабыть

СССР определенно оставил после себя большой культурный след. Мы до сих пор сохраняем привычки, которые были свойственны предыдущим поколениям. И порой делаем это напрасно. В этом материале мы собрали манеры поведения из СССР, о которых нужно забыть.

Многие люди привыкли ждать лучших времен. Они берегут свои сервизы и достают их исключительно для праздника. Для этого торжества готовят вкусные блюда, которые не встретить за обычным ужином. Возможно, беречь вещи не так плохо, но идеальный момент может не наступить.

Помимо этого, советский гражданин был сильно обеспокоен тем, что подумают о нем другие.

Общество действительно сдерживает нас от худших порывов, но иногда оно может стать причиной, по которой человек боится проявить себя и свой потенциал.

Еще одной из пагубных привычек на пути к богатству называют складирование вещей. У редкого россиянина нет на балконе коробок, набитых старым хламом, непригодных для использования вещей и других «важных» экспонатов.