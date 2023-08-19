«Делали так, чтобы шпионить?»: иностранцы в ужасе от этой особенности советских квартир

Типовые дома-хрущевки стали самым распространенным видом жилья в СССР. В каждом городе возводились тысячи зданий, в которых выдавали квартиры и преподавателям, и обычным рабочим. И нередко в них оказывались иностранцы, которые были шокированы необычной планировкой.

Больше всего гостей из других стран поражало окно, ведущее из ванны на кухню. Необычная деталь удивляла иностранцев. Они не могли понять, зачем архитекторы добавили его. И до сих пор на форумах, посвященных жизни в СССР, пользователи Сети активно обсуждают это решение. Многие уверены, что таким образом люди подглядывали друг за другом.

«Русские делали так, чтобы шпионить? Не понимаю», — делятся мнением пользователи Сети.

На самом деле окно вырезали по нескольким причинам. Оно помогало спасать людей, которые потеряли сознание в ванной. А также не давало распространяться множеству бактерий, которых убивал солнечный свет.