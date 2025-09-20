Меню
Киноафиша Статьи «Делается полным идиотом»: из-за чего Высоцкий до конца жизни не общался с Золотухиным

20 сентября 2025 16:40
«Гамлет» стал последней каплей.

В Театре на Таганке они шли плечом к плечу: вместе репетировали, вытаскивали друг друга в кино, гуляли премьеры. Высоцкий звал Золотухина в «Интервенцию», Золотухин — в «Хозяина тайги».

Дружба была настоящая, и в ней всегда присутствовала зависть к чужой удаче. И всё же к концу 60-х их пути разошлись насовсем. Причина — не одна ссора, а длинная череда обид, где «Гамлет» оказался лишь последним гвоздем в крышку гроба.

Как портились отношения

Высоцкий уже жил на износ: концерты, съёмки, нерв, запои, больницы и мгновенные возвращения на сцену. То срывал репетиции, то играл так, что зал вставал и плакал. Золотухин вёл дневник и честно фиксировал: восхищение Володей — и усталость от его срывов; чувство вины, когда подменял товарища на спектаклях; ощущение, что вокруг слишком много «соблазнов и искушений» профессии.

«Золотухин, когда берет гармошку, вспоминает свое происхождение и делается полным идиотом», — говорил артист про товарища.

Ревность, женщины, слухи — всё, что обычно размягчает и без того горячие театральные нервы, здесь только усиливало напряжение. Но пока оба выходили к зрителю, дружба сохранялась.

«Гамлет» как точка невозврата

В 1968-м Любимов дал Высоцкому Гамлета — роль, ради которой живут. Спектакль сделали событием, но график и состояние барда подвели: пропуски, Париж, перетаскивающая одеяло на себя Влади, больничные. Он категорически не хотел «подменного» Гамлета, считая, что справится и без репетиций.

Режиссёр оказался перед выбором: снимать спектакль или сохранить его, но уже без Высоцкого. Назначили второго исполнителя — Золотухина. Тот понимал, что ударит по другу, но сказал «да»: театр должен жить.

Когда Высоцкий узнал, что на сцене блистает «другой Гамлет», ярость сменила привычную иронию. Он перестал здороваться. Фактически — вычеркнул Золотухина из жизни.

Столкнулись два принципа. У Высоцкого — безапелляционное право на собственный образ и нежелание делить его ни с кем. У Золотухина — ответственность перед труппой, зрителем, самим спектаклем. И оба — правы по-своему.

Что осталось на бумаге

Дневники Золотухина — редкая возможность почитать мысли одной из сторон. Там и восторг («влюблён в него, как баба»), и стыд подменщика, и страх за друга («молю Бога, чтоб он на себя руки не наложил»), и беспомощная злость на его срывы, и та самая минута, когда «за 50 сребреников предал».

Финал без примирения

«Даже не здоровались», вспоминали на Таганке. Никаких красивых сцен примирения, никаких «обнялись в кулисах». Просто два взрослых актёра, каждый со своим «Гамлетом» внутри, перестали дружить. А когда Высоцкий умер, у Золотухина внутри будто что-то оборвалось.

Фото: Кадр из фильма «Хозяин тайги» (1968), сериала «Участок», Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press, кадры из фильма «Место встречи изменить нельзя» (1979), Aleksandr Sternin/Russian Look/Global Look Press
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
