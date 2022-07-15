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Киноафиша Статьи Правду об изменах Боярского раскрыла жена: «Делает вид, что не помнит»

Правду об изменах Боярского раскрыла жена: «Делает вид, что не помнит»

15 июля 2022 13:05
Правду об изменах Боярского раскрыла жена: «Делает вид, что не помнит»

Лариса Луппиан собиралась развестись с мужем.

69-летняя Лариса Луппиан уже три года возглавляет театр имени Ленсовета. Там же она сама иногда выходит на сцену вместе с известным мужем Михаилом Боярским. Они демонстрируют такое творческое единение в работе и в жизни, что мало кто из поклонников звездной семьи помнит о проблемах в этой паре.

Между тем в 1985 году Лариса собиралась развестись с Михаилом. Популярность «экранного Д’Артаньяна» тогда зашкаливала, и источники судачили, что у Боярского появились фаворитки среди поклонниц. Слухи о неверности Ларисе актер всегда отрицал. Но его жена раскрыла правду об изменах Боярского в беседе с «Экспресс газетой». По словам Луппиан, она навсегда запомнила ту боль и обиды, которые он ей нанес. А вот актер предпочел стереть эти события из памяти.

«Делает вид, что не помнит», — заметила актриса.

Тем не менее она нашла в себе силы простить супруга. В тот период актер страдал от острого приступа панкреатита, поэтому Лариса отложила идею развода и сосредоточилась на заботе о муже. Этот кризис сблизил пару, поэтому с тех пор публичные скандалы больше не коснулись их семьи.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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