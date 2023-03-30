«Делает она, а стыдно мне»: народ накинулся с оскорблениями на Бузову из-за одной мелочи

Ольга Бузова привлекает внимание не только карьерными успехами, но и постоянными публикациями в социальных сетях. Артистка не стесняется делиться раскрепощенными записями, но часть из них шокирует ее подписчиков.

Так, несколько дней назад Бузова опубликовала видео, сделанное во время ее командировки в Африку. В ролике она танцует под хит Майли Сайрус Flowers, примерив черное бра со стразами и экстремально короткую юбку.

Пользователи Сети не прошли мимо публикации, осыпав критикой знаменитость. По их мнению, Бузова только позорит себя и выглядит весьма неестественно в танце. Другие же признались, что им стыдно смотреть подобные ролики, ведь звезда «Дома-2» просто «позорит» себя на глазах всего Интернета.