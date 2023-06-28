Дела совсем плохи: пришли тревожные вести о Заворотнюк

Вот уже почти пять лет Анастасия Заворотнюк не выходила в свет. Актрисе диагностировали глиобластому, поэтому она избегает внимания поклонников и журналистов.

Несмотря на это, в Сети иногда появляются новости о звезде «Прекрасной няни», но далеко не всегда их можно назвать хорошими. Вот и на этот раз о знаменитости пришли тревожные вести.

Как пишет «Комсомольская правда», имя актрисы фигурирует в черном списке налоговой службы. Заворотнюк задолжала государству 170 тысяч рублей. Часть этой суммы она должна была заплатить уже давно. В результате судебные приставы были вынуждены завести дело на тяжелобольную артистку.

Теперь в Сети вновь говорят о том, что в семье Заворотнюк возникли финансовые трудности. Дорогостоящее лечение и реабилитацию знаменитости оплачивает ее муж — фигурист Петр Чернышев. Не так давно выяснилось, что спортсмен остался без работы в шоу Татьяны Навки, которые приносили ему неплохой доход.