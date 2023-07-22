Дела Порошиной плохи: народ отказывается даже смотреть на изменившуюся до неузнаваемости актрису
Звезде указали на главную ошибку.
Грядущей зимой на экраны выйдет новый фильм с участием Марии Порошиной. Проект носит рабочее название «Альтернатива», и у его создателей есть серьезный повод для беспокойства. Зрители заранее оказались смотреть ленту с известной актрисой.
В картине кроме Порошиной засветилось немало других популярных артистов. Например, одна из ролей досталась Алексею Лукину. В своем Telegram-канале он опубликовал фото с изменившейся до неузнаваемости коллегой по цеху. Мария сделала короткую стрижку, но травить ее стали вовсе не из-за этого.
Интернет-пользователи в один голос твердят, что смотреть на игру Порошиной — это то еще испытание. Россияне раскритиковали драматический талант звезды экрана, так что дела ее совсем плохи.
«Не нравится мне эта деревянная актриса. Безэмоциональная. Во всех ролях одинаковая», «Абсолютно никакая актриса», «Порошина на экране — это как Буланова на эстраде. Один жанр, одна роль, сплошные слезки», «Она всех бесит», — заявили хейтеры.