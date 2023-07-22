Дела Порошиной плохи: народ отказывается даже смотреть на изменившуюся до неузнаваемости актрису

Грядущей зимой на экраны выйдет новый фильм с участием Марии Порошиной. Проект носит рабочее название «Альтернатива», и у его создателей есть серьезный повод для беспокойства. Зрители заранее оказались смотреть ленту с известной актрисой.

В картине кроме Порошиной засветилось немало других популярных артистов. Например, одна из ролей досталась Алексею Лукину. В своем Telegram-канале он опубликовал фото с изменившейся до неузнаваемости коллегой по цеху. Мария сделала короткую стрижку, но травить ее стали вовсе не из-за этого.

Интернет-пользователи в один голос твердят, что смотреть на игру Порошиной — это то еще испытание. Россияне раскритиковали драматический талант звезды экрана, так что дела ее совсем плохи.