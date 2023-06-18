Дела плохи: странностям поздних детей Виторгана нашлось шокирующее объяснение

Дочери Эммануила Виторгана и Ирины Млодик подверглись критике со стороны интернет-пользователей. Многие считают, что родители пятилетней Этель и трехлетней Клары упускают нечто важное в их воспитании.

В Сети обсуждают видео, в кадрах которого сестры ведут себя неподобающим образом. Девочки кривляются на публике и перебивают взрослых, но никто не спешит делать им замечание.

Поклонники звездного семейства пришли к выводу, что дела плохи. А психолог Ольга Латынцева нашла шокирующее объяснение странностям поздних детей Виторгана.

Эксперт заметила, что супруги допускают распространенную ошибку. Как и многие другие родители в пожилом возрасте, они слишком снисходительны по отношению к своим наследницам. В молодости Виторган не уделял старшим детям много внимания и теперь хочет искупить свою вину. Вот почему он и его жена готовы закрывать глаза на выходки Клары и Этель. Однако приводит это к печальным последствиям.