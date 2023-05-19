Дела плохи: пришли печальные вести о Ксении Раппопорт

Неудачи преследуют Ксению Раппопорт без перерывов и выходных. А удары судьба наносит с каждым днем все сильнее. На этот раз красавица-актриса рискует поплатиться карьерой.

В Екатеринбурге отменили важный спектакль. В нем были задействованы Ксения Раппопорт и Алексей Серебряков. Поклонники могут начинать гадать, по какой причине актрису и ее коллегу «отменили» на Урале в самый последний момент.

Но есть и официальная версия. Правда, очень размытая. Агентство, которое договаривалось с городскими властями о гастролях, сообщило о ней порталу «КП», процитировавшему причины случившегося.