Дела плохи: попытки Ахеджаковой подзаработать хотя бы за границей не увенчались успехом

Весной Лия Ахеджакова добровольно покинула труппу «Современника» и осталась без работы в России. Актриса не отчаялась и уехала на заработки за границу. Но гастроли за рубежом ожиданий не оправдали.

Гастрольный чес по Европе звезда «Служебного романа» устроила с постановкой «Мой внук Вениамин». Выступления прошли в Германии, Испании, Чехии и на Кипре. Зрительские залы были небольшими, но даже с учетом этого полной посадки не наблюдалось.

Дела звезды совсем плохи. Попытки набить карман за счет русскоязычных эмигрантов успехом не увенчались. За один спектакль, как сообщают эксперты, знаменитость получает всего 100 тысяч рублей, что для селебрити считается небольшой суммой.

Несмотря на это, осенью у Ахеджаковой запланирован еще один такой тур. Но пока билеты продаются плохо. Например, в Женеве, в зале вместимостью 950 человек пока выкуплено 40 процентов мест. Между тем актриса жалуется, что гастроли даются ей с трудом: мол, возраст уже не тот. Фанаты не понимают, зачем знаменитости мотаться по миру за сущие копейки, но, как говорится, каждый выбирает для себя.