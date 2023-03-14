«Декоративный» принц: обомлеете, как живет младший брат Карла III

Мировая общественность привыкла видеть на первом плане старших отпрысков британской королевской семьи. О близких родственниках короля Карла III пишут и говорят намного реже. Пришло время устранить этот пробел и узнать, как живет его младший брат.

Эдварда прозвали самым скучным Виндзором. Он не только всегда оставался в тени своих многочисленных родственников, но и не давал прессе никаких поводов для скандальных сводок. Также Эдвард носил «декоративный» титул графа Уэссекского, ведь региона с названием Уэссекс уже давно не существует. Кажется, младший брат Карла III был обречен на жизнь невидимки. Но в день 59-летия Эдварда монарх преподнес ему подарок в виде титула герцога Эдинбургского, который ему завещал еще отец — принц Филипп.

Впрочем, «невидимая» жизнь младшего брата короля уже давно его не смущает. Он не стремится к всеобщему вниманию и старается держаться подальше от скандалов. Герцог Эдинбургский женат на единственной женщине уже почти 24 года, с которой он воспитал двоих детей. Отсутствие разводов — большая редкость для членов монаршей семьи. Много лет назад Эдвард занимался театральными постановками. Сейчас брат Карла III переключился на благотворительность.