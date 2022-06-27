Декорации рухнули: Нагиев получил травму во время спектакля

Дмитрий Нагиев пострадал из-за падения декораций во время его спектакля. Инцидент произошел в Калининграде в минувшие выходные.

Прославленный артист прибыл в город вместе со своим спектаклем «Кысь», в котором играет уже долгие годы. Знаменитость вышел на сцену местного драматического театра, однако во время постановки произошел несчастный случай, поэтому массивные декорации упали прямо на сцену. Как оказалось, артист повредил себе правую голень, а сама травма серьезно ограничила его передвижения.

«Хромаю, но ползу», — цитирует слова знаменитости портал Womanhit .

При этом, как отмечает издание, несмотря на травму, Нагиев не стал прерывать спектакль. Артист предпочел не выходить из образа, когда на него упала декорация, и продолжил играть, а специалиста вызвал уже после того, как занавес опустился и зрители покинули зал.