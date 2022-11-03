Декорации к фильму ужасов: Градский перед смертью отказался от «любимого» дома
Особняк артиста производит крайне неприятное впечатление.
За время своего нахождения на отечественной эстраде Александр Градский успел сколотить огромное состояние. На банковских счетах ныне покойного артиста хранятся внушительные суммы, но самым ценным его активом стала недвижимость.
О дворце артиста, расположенном в поселке Новоглаголево, ходят легенды. Шикарное убранство особняка поражает, даже будки для собак здесь отделаны мрамором. Несмотря на то, что в этот дом было вложено немалое количество денег, незадолго от своей смерти Градский от него отказался.
Вместе с женой Мариной и детьми он перебрался в небольшой деревянный домик у пруда. Точная причина такого решения неизвестна, но определенные догадки все же есть. Например, портал «Экспресс газета» пишет о том, что певцу было попросту неуютно там, где все похоже на декорации к фильму ужасов.
Как оказалось, внешний облик дома напоминает корпус больницы. Телеведущий Иван Демидов в свое время признался, что ни за что в жизни не согласился бы ночевать в особняке Градского, поскольку тот похож на отель из «Сияния» Стэнли Кубрика, где главный герой, вооружившись топором, преследует супругу и собственного сына.