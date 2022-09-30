Деканшу из «ДМБ» запомнил каждый: куда она исчезла 20 лет спустя

Роль Натальи Пановой в фильме «ДМБ» была небольшой, но эффектной. Актриса воплотила деканшу, вступившую в интимную связь с рядовым Каширским, когда тот был еще студентом.

После выхода проекта артистка засветилась в ряде других картин. Всего в ее копилке около 25 работ, однако главных ролей звезда не играла и довольствовалась лишь тем, что появлялась в эпизодах.

Последним на сегодняшний день проектом с участием Пановой стал сериал на криминальную тему «И это все Роберт», вышедший в 2019 году. Это первый и пока последний раз, когда знаменитости отошла ведущая роль: она воплотила жену главного героя.

Нельзя забывать, что Наталья — актриса не только кино, но и театра. Знаменитость, которой сегодня 44 года, служит в Московском Губернском театре под руководством Сергея Безрукова. Она старается избегать повышенного внимания к себе и не ведет социальные сети.