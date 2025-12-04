Декабрь, 2025 – прибыл Годжо Сатору: «Магическую битву-3» все же покажут в России – дата уже есть, обводите кружком в календаре

Меню
4 декабря 2025 11:21
Сильнейшего, правда, будет не так много, но зрелищ все равно предостаточно.

Четверг начинается с отличной новости для всех поклонников «Магической битвы». Похоже, что фильм «Магическая битва: Казнь» таки увидят в кинотеатрах России и стран СНГ.

Напомним, что лента, которая совместила в себе рекап арки Сибуи и первые 2 серии 3-го сезона, вышла в Японии еще 7 ноября 2025 года. Вскоре постепенно стали появляться даты для международного показа.

Однако официальных анонсов для нашего региона долгое время не было, что заставляло фанатов гадать о судьбе релиза.

И вот наконец-то появились радостные сигналы. Пока информация еще не обновлена на всех площадках, но поклонники из СНГ уже сообщают, что сеансы активно появляются в расписаниях.

Готовы? Ожидается, что новинку покажут в России уже 13 декабря. Во многих кинотеатрах стран СНГ показ стартует еще раньше – с 4 декабря. Но так повезло не всем – некоторые кинотеатры все же обещают премьеру 13-го.

Вероятно, как и с предыдущими крупными аниме-релизами вроде «Человека-бензопилы» и «Истребителя демонов», информация будет появляться в кинотеатрах чуть более впритык.

Поэтому самый верный способ не пропустить – следить за афишами своих любимых кинотеатров, куда вы планируете идти, и вылавливать там долгожданные сеансы.

Но самое главное – похоже, шанс посмотреть новый сезон на большом экране у нас все-таки есть!

Фото: Кадр из аниме «Магическая битва», фильма «Магическая битва: Казнь» (2025)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
