Деготь, смола и другая жуть: будете в шоке, узнав, как женщины брились до изобретения станка

Удаление лишних волос на теле, а иногда и на голове — это обычай, который пришел к нам из древности. Но если сейчас эта процедура практически безболезненна и совершенно безопасна, то раньше она могла нанести большой вред здоровью. И нередко изуродовать кожу шрамами. Ведь методы депиляции использовались такие, что об этом страшно даже подумать.

Самым безопасным способом депиляции можно назвать, пожалуй, шугаринг. Да-да, удаление растительности с помощью меда или сахара пришло к нам из Древнего Египта. Но это было доступно лишь богачам. Беднякам же приходилось либо ходить в естественном виде, либо использовать поистине варварские методы. Волосы выжигались раскаленной золой, известью, удалялись при помощи дегтя и нитки.

В Европу мода на гладкую кожу без лишней растительности пришла гораздо позже, чем, например, в Египет. Однако среди европейских женщин появился тренд на высокий лоб. Ради этого они удаляли лишние волосы со лба. И снова проявилось классовое неравенство. Богатые европейки после удаления волос пользовались маслом грецкого ореха — так они предотвращали появление новой растительности. Бедным же приходилось использовать уксус и кошачьи фекалии.