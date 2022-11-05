Дефицит в СССР: за этим товарами гонялись и отстаивали километровые очереди

Сейчас все это можно легко купить.

СССР считался самой читающей страной в мире, так что неудивительно, что советские граждане жадно читали иностранную литературу и «запрещенные» книги. За томиком Конан Дойля или подпольным изданием «Мастера и Маргариты» приходилось гоняться, а хорошая книга считалась очень ценным подарком.

О джинсах грезила вся советская молодежь. Можно было купить джинсовую ткань и сшить заветный предмет гардероба самим, либо купить болгарские джинсы.

Американские «Levi's» или «Wrangler» были для большинства несбыточной мечтой.

С парфюмом все было еще сложнее. Можно было купить «Красную Москву», реже удалась достать прибалтийскую «Рижскую сирень», а вот французские «Climat», как у Нади из «Иронии судьбы», были в большом дефиците.