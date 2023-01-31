Дефект, который не замечали: рост Ролана Быкова вызовет у вас оторопь

Ролан Быков — человек со многими талантами. Блестящий разноплановый актер, он с одинаковым успехом снимался у Данелии и Тарковского. Ролан снял более 10 фильмов для детей, среди которых знаменитое перестроечное «Чучело» с Кристиной Орбакайте, появился в нескольких выпусках сатирического советского журнала «Фитиль», озвучивал фильмы, преподавал.

Успех и известность могли и не прийти к нему. Из-за досадного несовершенства его не принимали в театральное училище. Причина бесконечных отказов заключалась в маленьком росте — 158 см. Помимо этого педагогов не устраивало качество дикции Быкова. Но он не сдавался.

В августе 1947-го, получив очередной отказ, Быков писал в своем дневнике: «Вновь не прошел, но я буду в театре. Непременно буду». Упорство Быкова было вознаграждено — 17-летнего миниатюрного парня взяли в Театральный институт имени Бориса Щукина. Небольшой рост Быкову удалось превратить в преимущество. Играя маленьких и безобидных персонажей, таких как Акакий Акакиевич из «Шинели» в постановке Алексея Баталова, Быков наполнял их индивидуальным шармом.