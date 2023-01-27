Дедушка Жени ютится в «однушке» на старости лет: при виде нее его расхочется жалеть

Долгие годы звезда «Сватов» Анатолий Васильев жил в просторной трехкомнатной квартире в Москве. Он вместе с супругой старательно обустраивал дом, но несколько лет назад решил переехать в скромную однокомнатную квартиру.

Неожиданные перемены были обусловлены изменениями в большой семье Васильева. Дело в том, что его дочь Варвара вышла замуж, но еще не успела обзавестись собственным жильем. Сначала она переехала с мужем к родителям, а спустя некоторое время Васильев решил уступить квартиру молодоженам.

Новым домом артист выбрал однокомнатную квартиру в Воротниковском переулке. Первое время звезда экрана не был рад покупке, ведь в жилье нужно было провести большой ремонт, но на помощь ему пришли специалисты из «Идеального ремонта». Они учли все пожелания актера и его супруги и превратили скромную квартиру в дом мечты.

В первую очередь дизайнеры и архитекторы переделали большую лоджию, превратив ее в кабинет артиста. После занялись декором всего дома, остановившись на пастельных тонах и отказавшись от украшений. Подобное решение визуально увеличило размеры квартиры. Переделали они и кухню, установив гарнитур в стиле новой классики.

Сам артист остался в восторге от работы дизайнеров. В шоу он признавался, что доволен результатом, а новая квартира уже стала ему родной.