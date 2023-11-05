«Дедушка» сыграл юношу: в этом фильме Вицина изменили до неузнаваемости (фото)

Георгий Вицин скептично отнесся к приглашению в фильм «Женитьба Бальзаминова». Именно эта лента показала, на какие чудеса перевоплощения оказался способен легендарный артист.

Константин Воинов был уверен, что актер точно справится с поставленной задачей. Его не смущало, что главный герой картины Миша гораздо младше знаменитости по возрасту. Кандидатура Вицина не привела в восторг и членов худсовета. Однако постановщик нашел аргументы для всех. Он уговорил «дедушку» сыграть юношу, а чиновников — смириться с этим.

Во время съемок проекта Георгию Михайловичу пришлось поломать голову над тем, как омолодиться на несколько десятков лет. Он придумал себе парик и самостоятельно гримировался. Своей цели лицедей добился: из 48-летнего мужчины он ловко превратился в романтичного недоросля, на губах которого молоко еще не обсохло.