Дедушка с внуками: свадьба сына ударила по звезде «Моей прекрасной няни» сильнее, чем кажется

Борис Смолкин, как известно, является отцом фигуриста Глеба Смолкина. Спортсмен и его супруга теперь будут выступать за Грузию. У Бориса Григорьевича не раз спрашивали о планах и решениях наследника, однако актер постоянно отнекивался и делал вид, что ничего об этом не знает.

Недавно звезда «Моей прекрасной няни», наконец, перестал притворяться. Он навестил Глеба и его супругу Диану Дэвис в Грузии. Семейное фото распространилось по Сети и буквально ошарашило публику.

Смолкин-старший превратился в дряхлого старика с потухшим взглядом. Глеб и Диана смотрятся рядом с ним как внуки или даже правнуки. Видимо, свадьба сына, его пребывание в США и вечно меняющиеся планы сильно ударили по здоровью артиста.

«Что-то нет в лице Смолкина-старшего радости», «Эххх... Константин... Константин... Я в тебя верила», — пишут пользователи Сети.

Также Смолкин-старший впервые прокомментировал смену гражданства сына. Борис Григорьевич откровенно сказал, что это вполне естественное желание 23-летнего спортсмена выступать.