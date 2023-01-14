Дедушка с внучкой: преображение этой пары на «Модном приговоре» поразило страну

Чаще всего из двух влюбленных людей именно девушка пристально следит за стилем и иногда может даже подбирать наряды своему партнеру. 69-летний пенсионер решил сломать этот стереотип и начал сам диктовать своей молодой избраннице, что ей носить, а от чего стоит избавиться.

Валентин Ефимов обратился на передачу «Модный приговор», чтобы его девушке Екатерине полностью сменили имидж. Однако женщина была тоже не в восторге от образов своего возлюбленного. Она считает, что стиль мужчины только подчеркивает его приличный возраст. И действительно, в кадре пара смотрится как дедушка и внучка.

После работы профессиональных стилистов влюбленные преобразились и стали выглядеть гораздо гармоничнее. Екатерине подобрали модные образы и подчеркнули все достоинства ее стройной фигуры. Из Валентина сделали настоящего ловеласа. А с помощью грамотного сочетания вещей и новой прически он заметно помолодел.