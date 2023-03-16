Деду не по вкусу: обомлеете, на ком собрался жениться американский внук Шуфутинского (фото)

Михаил Шуфутинский носит неофициальный статус короля русского шансона. У артиста до сих пор множество фанатов, однако не все из них знают о личной жизни кумира.

У Шуфутинского двое сыновей. Младший Антон уже много лет живет в Филадельфии. Он не стал связывать свою жизнь с музыкальной карьерой, а предпочел научную деятельность. А вот его наследник Ноа пошел по стопам именитого деда и тоже стал артистом. Правда, он выбрал не шансон, а рэп. Музыкант выпускает треки аж на четырех языках: на русском, английском и испанском и иврите.

Внук Шуфутинского выступает под псевдонимом Westside Gravy. Он родился в Америке, но недавно перебрался в Израиль. На днях 22-летний Ноа сообщил о помолвке и выложил фото со своей невестой.

Возлюбленная рэпера категорически не понравилась пользователям Сети, ведь она далеко не красотка. Это смуглая полная дама с крупным носом, которая, вероятно, еще и старше своего жениха. Поклонники шансонье отметили, что дед такой выбор не одобрил бы, ведь он всегда предпочитал стройных молодых блондинок, а не таких невзрачных пышек.