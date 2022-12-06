Деду Морозу и не снилось: что связывает Санта-Клауса и средневековых ведьм

У Деда Мороза и Санта-Клауса есть немало общего: они носят одинаковые яркие костюмы и вручают подарки только послушным детям. Но в отличие от русского волшебника, которого с радостью ждут в каждом доме, американец предпочитает попадать в жилище тайком, используя для этого дымоход.

Оказалось, что такая традиция прямо связывает Санта-Клауса и средневековых ведьм. Еще в 1400-х годах в Европе широко обсуждалось мнение, что нечистая сила проникает в дом через любые твердые объекты. Беспокойство горожан достигло такого максимума, что авторы книги «Молот ведьм» были вынуждены прописать лишь окна и трубы как пути проникновения ведьм в жилище.

С тех пор дымоход стал символом связи реального и сверхъестественного миров. Поэтому, когда развивалась легенда о Санта-Клаусе, в нее тоже включили «путешествие» через камин. А затем у европейцев и американцев появилась традиция развешивать там рождественские носки, чтобы волшебник тут же поместил в них подарки.