Деда зря не послушала: внучка пошла против воли Боярского и пожалела

Екатерина Боярская с ранних лет увлекалась музыкой. Девочка видела себя только певицей, поэтому решила развивать творческую карьеру, несмотря на сопротивление ее семьи.

Так, прославленный дедушка Екатерины утверждал, что ей нужно сконцентрироваться на материнстве и создании семьи, а не на искусстве. Но наследница знаменитости решила пойти своим путем и в 2020 году представила свою первую композицию.

Пользователи Сети были шокированы творчеством девушки. В социальных сетях подписчики активно обсуждают музыку Боярской, но далеко не всем она приходится по вкусу. По мнению публики, композиции звучат пошло, а самой Кате нужно точно сменить образ или уйти из музыки, послушав знаменитого деда.