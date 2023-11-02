Деда зря не послушала: внучка пошла против воли Боярского и пожалела
Наследница знаменитости столкнулась с критикой публики.
Екатерина Боярская с ранних лет увлекалась музыкой. Девочка видела себя только певицей, поэтому решила развивать творческую карьеру, несмотря на сопротивление ее семьи.
Так, прославленный дедушка Екатерины утверждал, что ей нужно сконцентрироваться на материнстве и создании семьи, а не на искусстве. Но наследница знаменитости решила пойти своим путем и в 2020 году представила свою первую композицию.
Пользователи Сети были шокированы творчеством девушки. В социальных сетях подписчики активно обсуждают музыку Боярской, но далеко не всем она приходится по вкусу. По мнению публики, композиции звучат пошло, а самой Кате нужно точно сменить образ или уйти из музыки, послушав знаменитого деда.
«Называть это песнями у меня язык не поворачивается, абсолютно ничего общего с благородными песнями великого дедушки», «Ей пора выбрать другую карьеру», — считают пользователи Сети.