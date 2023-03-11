Дед признал не сразу: от взгляда на внука Штирлица мурашки по коже

Вячеслав Тихонов и Нонна Мордюкова были самой яркой и при этом самой необычной актерской парой. Их брак распался спустя 13 лет, а потом артисты почти не общались. В их союзе родился сын Владимир, который ушел из жизни в 1990 году. Как сложилась судьба наследника Владимира — внука Штирлица?

Сын Вячеслава Тихонова был женат дважды. Его первой супругой стала актриса Наталья Варлей, а второй — Наталья Егорова. Во втором браке родился его сын Владимир, с которым именитые бабушка и дедушка практически не общались. Владимир-младший долго искал себя в жизни. Родственные связи не дали ему никаких преференций. На просьбу его матери как-то посодействовать своему внуку Тихонов ответил: «Мне в свое время никто не помогал!»

Как-то одна из передач организовала встречу актера с его внуком. Вячеслав Васильевич долго не мог признать его, а потом, присмотревшись, увидел, что он — точная копия его сына. Владимир решил посвятить себя музыке. Он выступает с концертами и исполняет композиции из фильмов, где играли его бабушка и дедушка. Тихонов похож на своего именитого родственника: такой же идеальный нос, аккуратные черты лица и интеллигентность.