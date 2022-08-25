Дед от дуэта отказался: вы не поверите, как живет за границей внук Шуфутинского

Михаил Шуфутинский воспитал уже два поколения наследников. Семья музыканта разбросана по всему миру, а его внук Ной не так давно перебрался из США в Израиль, где занимается музыкой, как и его прославленный дедушка. Артист, выступающий под псевдонимом WestsideGravy, исполняет хип-хоп и на русском, и на английском, и на иврите, а его главный хит Hands Up High заработал уже больше миллиона прослушиваний. Однако всего этого оказалось недостаточно, чтобы Михаил Шуфутинский захотел записать с ним дуэт.

По словам легенды шансона, ему для совместной композиции недостаточно одной лишь родственной связи. Как уверен артист, у музыкантов должна быть схожесть во взглядах и интересах.

«Дуэт — это серьезная вещь, когда ты отвечаешь не только за себя, но и за своего партнера», — цитирует слова Шуфутинского-старшего Teleprogramma.pro.

При этом артист не скрывает, что в будущем будет готов к совместной композиции с внуком и совсем не отрицает такой возможности.