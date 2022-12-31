Дед Мороз годится Снегурочке во внуки: об этом было не принято говорить в СССР

Пара Деда Мороза и Снегурочки стала традиционным символом Нового года. Считается, что волшебник раздает подарки не один, а при помощи девушки-красавицы, которую называют его внучкой. Но на самом деле Снегурочка куда старше дедушки: скорее, это он годится ей во внуки.

Тот привычный образ строгого, но справедливого зимнего чародея сформировался только лишь в 1937 году. Ранее в легендах волшебника именовали Морозом Ивановичем, считая его чем-то вроде природной стихии. Длительное время потребовалось, чтобы родился окончательный облик Дедушки Мороза и его традиция раздавать подарки. И первый раз ребята в СССР увидели его на новогодней елке в Доме союзов. Помогала ему Снегурочка-школьница. Событие было очень долгожданным для детей, ведь за 8 лет до этого советская власть и вовсе отменила традиционные рождественские праздники. Таким образом, в этом году Дед Мороз отмечает свой юбилей — 85 лет.

А появление Снегурочки задокументировано более точно. Пьесу с таким названием Александр Островский написал еще в 1873 году. А значит, 149-летняя внучка значительно старше Дедушки Мороза. Правда, в новогоднюю традицию Снегурочку «включили» не сразу: только в советские времена она начала называться помощницей волшебника.