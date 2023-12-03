Дед Иван точно бы ахнул: как выглядит первая Женька из «Сватов» спустя 15 лет

Ульяна Иващенко, известная своей ролью маленькой Жени Ковалевой в сериале «Сваты», смогла покорить сердца зрителей неподдельным обаянием и талантом. Ее мать Инна Королева также участвовала в сериале и играла ее экранную маму.

Однако, несмотря на успех, Ульяна решила покинуть проект из-за учебы.

Съемки сериала проходили на Украине, а для Ульяны наступило время идти в первый класс в России. Ей предстояло сосредоточиться на учебе, и она приняла решение отложить актерскую карьеру. Но это не означает, что она полностью отказалась от своего творческого начала.

Кроме школьных занятий Ульяна продолжает развиваться в сфере актерского мастерства. Она посещает «Центр детского творчества на Набережной», где совершенствует свои навыки. Кроме того, она работает на «Детском радио», где может проявить свой талант и участвовать в различных проектах.

Сегодня Ульяне уже 21 год, она превратилась в красивую и яркую девушку. Иващенко активно занимается блогерством и на разных площадках делится своими мыслями, интересами и приключениями со своими подписчиками. Ульяна не собирается возвращаться к актерству и планирует сосредоточиться на своей новой сфере деятельности.