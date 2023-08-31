Дед бы гордился: самая красивая внучка Кобзона с годами становится только лучше

Иосиф Кобзон оставил после себя двоих детей и семерых внуков. Все чаще в центре всеобщего внимания оказывается 19-летняя Орнелла-Мария Раппопорт — младшая внучка артиста.

У красотки уже есть своя армия поклонников в соцсетях, так что знаменитый дед мог бы ею гордиться. Популярной звездная наследница стала не благодаря вокальным или актерским данным. Все гораздо проще. Публика восхищается потрясающей внешностью девушки.

У дочери Натальи Раппопорт бездонные голубые глаза и волосы цвета молочного шоколада. Такое сочетание сводит мужчин с ума. С годами Орнелла-Мария становится только лучше, и число ее ухажеров наверняка растет в геометрической прогрессии.

Однако чтобы завоевать сердце эффектной куколки, придется немало постараться. Нужно как минимум отправиться в Испанию, где и живет светская львица.