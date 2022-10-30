Дед боготворил: ахнете, увидев наследницу звезды «Начальника Чукотки»

Иосиф Конопацкий оставил после себя дочь Ирину и внучку Екатерину. Обе пошли по стопам своего именитого родственника и стали актрисами.

Звезда «Начальника Чукотки» души не чаял в малышке Кате и надеялся, что она продолжит семейную традицию. Та не подвела и окончила ГИТИС, после чего была принята в труппу театра «Буфф».

Большим количеством ролей в кино звездная наследница похвастаться пока не может: на данный момент ее биография состоит всего из десяти работ. Впрочем, 28-летняя Екатерина не отчаивается и верит, что впереди ее непременно ждет громкий успех.

А пока знаменитость активно ведет социальные сети, рассказывая поклонникам о своем творчестве. Важно отметить, что фанатов у артистки немало. Многие отмечают не только ее талант, но и неповторимую красоту.