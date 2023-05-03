Дед-альбинос из рекламы оказался красавчиком: убедитесь сами

Поклонницы не могут на него насмотреться.

Главной «фишкой» рекламы сотовой связи Tele2 стал стильный дед-альбинос. На самом деле под гримом старика скрывался настоящий красавец, которому на тот момент едва исполнилось 30 лет.

Роль подтянутого седовласого старца исполнил Олег Назаров. Он известен как модель и за пределами России. Он участвовал в модных показах в Милане, после чего карьера Назарова резко пошла в гору. Вскоре он начал сниматься в рекламах и стал узнаваемой персоной.

С тех пор Олег активно ведет соцсети, где постоянно выкладывает свои профессиональные снимки. Поклонницы не могут наглядеться на кумира, ведь в реальной жизни Назаров вовсе не дед-альбинос, а эталонный красавчик. У него идеальные черты лица, спортивное тело и чарующий взгляд. Комментарии восторженных фанаток говорят сами за себя:

«Хорош как Аполлон», «Горячо!», «Ух ты, молодец! Просто красавчик».

Свою личную жизнь Назаров тщательно скрывает от публики. Известно, что он не женат, также у него нет детей.