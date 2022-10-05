Дебют в культовом блокбастере не заметили: как выглядела Лариса Гузеева 40 лет назад

Долгое время считалось, что первой ролью Ларисы Гузеевой была героиня Огудалова в фильме Эльдара Рязанова «Жестокий романс» 1984 года. Постановщик не скрывал, что намучился на площадке с неопытной выпускницей театрального вуза. Но эти усилия стоили того — картина оказалась очень популярной и сделала Гузееву звездой.

И только ее самые преданные поклонники знают, что в кино Лариса появилась еще до «Жестокого романса». Будучи студенткой, актриса засветилась в культовом блокбастере СССР — в ленте «Место встречи изменить нельзя». Правда, ее дебют там фактически не заметили. Гузеева сыграла девушку, танцующую в ресторане с оперативником МУРа Николаем Тараскиным в четвертой серии.

Как оказалось, даже режиссер Станислав Говорухин не подозревал об участии Ларисы в своей картине. На тот момент никому не известная девушка случайно узнала от приятеля о съемках фильма с Владимиром Высоцким в ресторане. Она так хотела лично познакомиться со звездой, что попала из толпы кандидаток в массовку. Встреча с Высоцким у Гузеевой в тот день состоялась, но, как позже замечала актриса, он ее даже не запомнил.