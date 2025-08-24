Де Армас и Суини раздеваются, Джуд Лоу — полный мерзавец: эта «тропическая» драма снята по реальным событиям, но поверить в них невозможно

Представьте тропический рай на Галапагосах: пальмы, океан, полная гармония с природой. Теперь добавьте к этому голод, подозрения, трупы и Сидни Суини, которая показывает миру свои ожидаемые (но, порою, и неожиданные!) стороны.

Добро пожаловать в «Эдем» — роскошный фильм Рона Ховарда, основанный на реальных событиях, в которые практически невозможно поверить. И который в России почему-то прошел почти незамеченным.

Рай с привкусом крови

1929 год. Немецкий доктор Фридрих Риттер (Джуд Лоу), фанатичный последователь Ницше, и его спутница Дора Штраух (Ванесса Кирби) бегут от цивилизации на необитаемый остров Флореана.

Их цель — создать утопию и написать философский труд, который «исцелит человечество».

Вдохновленные их письмами, к ним присоединяются другие беглецы от кризиса: семья Виттмеров (Сидни Суини и Даниэль Брюль) и эксцентричная самозванка-баронесса (Ана де Армас) с двумя любовниками. Да, пикантных сцен здесь более чем достаточно. Правда, некоторые из них мерзки до неприличия.

Впрочем, идиллия длится недолго. Скоро рай превращается в ад: поселенцы ненавидят друг друга из-за еды, власти и просто потому, что не могут делить одно пространство. Фильм, который начинается как философская притча, быстро скатывается в триллер о выживании — с очень мрачным финалом.

Почему это стоит смотреть?

Джуд Лоу как никогда мерзок. Его доктор Риттер — это образец токсичной маскулинности: высокомерный, жестокий и до смешного уверенный в своей гениальности. Смотреть, как он медленно сходит с ума от голода и собственного эго, — отдельное удовольствие. Сидни Суини без гламура. Да, здесь она снова обнажается, но на этот раз — не для красоты. Ее героиня, Маргарет Виттмер, — изможденная, грязная и отчаянная женщина, готовая на все ради ребенка. Это одна из самых сильных ролей актрисы. Ана де Армас в роли ядовитой стервы. Ее баронесса строит отель и, попутно, бытовой ад для окружающих. Де Армас играет с таким холодным удовольствием, что невозможно оторваться.

Главная загадка: а был ли рай?

Фильм основан на реальных событиях, но — и это ключевой момент — только на показаниях выживших. А они, как известно, могли и соврать.

История острова Флореана до сих пор остается нераскрытым делом: люди исчезали, умирали при странных обстоятельствах, а их рассказы противоречили друг другу.

Ховард использует это, чтобы задать uncomfortable questions: что, если утопия обречена с самого начала? Можно ли убежать от общества, если ты принес его с собой? И почему, когда кончается еда, даже философы начинают вести себя как звери?

Вердикт

«Эдем» — это не история про загадочные убийства, как кричат постеры с трейлерами. Это медленное, давящее исследование человеческой природы на фоне райских пейзажей.

Да, здесь не хватает драматизма, да, финал мог бы быть сложнее. Но это тот случай, когда главный шок — не в трупах, а в том, насколько низко могут пасть даже те, кто мечтал о рае.

Если вы ждете триллера или детектива — будете разочарованы. Если готовы на два часа погрузиться в мрачную притчу о том, почему «нет рая там, где есть люди» — это ваш фильм.

