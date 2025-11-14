DC пошли с козырей: главный злодей из комиксов дебютирует во втором «Супермене» Джеймса Ганна — даже Лексу Лютору придется стать героем

Первый «Супермен» от Джеймса Ганна еще толком не остыл, а режиссер уже вовсю замешивает вторую порцию супергеройского пирога. И если вы надеялись, что на одной истории про Кларка Кента он остановится — ну, вы явно недооценили аппетиты Ганна. Он только начал разогреваться.

Уже известны и название, и дата релиза, и даже первые детали следующего фильма. Спойлер: фанаты комиксов будут аплодировать стоя. Потому что на сцену выходит злодей, которого ждали десятилетиями.

Это не «Супермен 2»

Новый фильм назвали «Человек завтрашнего дня». Это следующий том в саге о Супермене — с новым масштабом, новым подходом и новым... Лексом Лютором. Речь не про актера, а про характер героя.

Сценарий уже готов, и, по словам самого Ганна, «отшлифован». А началось все еще летом 2025-го, когда он только похвастался 60 страницами заметок. Сейчас уже все по-взрослому: съемки стартуют в апреле 2026 года, премьера назначена на 9 июля 2027-го.

Лютор и Супермен — не враги?

В центре сюжета будет неожиданное партнерство бывших врагов. Кларк Кент и Лекс Лютор, эти двое вечных противников, теперь будут союзниками. Потому что угроза слишком велика, чтобы решать ее по одиночке.

Роли распределены поровну. По первым артам видно: Николас Холт в бронекостюме Лекса смотрится рядом с Дэвидом Коренсветом как полноценный со-протагонист. Так что на экране Лекса будет много.

Внимание: главный злодей — Брейниак!

Официально студия пока молчит, но надежные источники уверяют: злодеем в фильме будет Брейниак. Ганн, кстати, давно намекал. Например, когда выложил в сеть фото сценария с черепом на обложке.

Брейниак — один из самых опасных врагов Супермена. Это интеллект 12-го уровня, умеющий управлять разумами, копировать способности криптонианцев, уменьшать города (!) и перемещаться во времени.

В комиксах он — ходячая катастрофа космического масштаба. Раньше в кино ему не давали развернуться. Настал его час.

Джеймс Ганн отдельно подчеркивает: Лоис тоже будет важной фигурой истории. Она одна из движущих сил сюжета, но без примитивного тропа «девушка в беде». И это отлично вписывается в курс всей новой киновселенной DC, где делают ставку на журналистику, интриги и политику.

Так о чем будет фильм?

По официальной версии — о союзе Супермена и Лютора перед лицом непреодолимой угрозы. А неофициально — давайте скажем честно: если на арену выходит Брейниак, то речь, скорее всего, о разрушениях на уровне всей галактики. Местечковые проблемы отпадают.

И вот тут у Ганна появляется шанс сделать не просто очередной экшен, а глубже копнуть в образ Кларка Кента. Он давно говорил, что хочет показать в Супермене не только силу, но и человека — с сомнениями, чувствами, страхами. Теперь у него есть возможность сделать это на фоне по-настоящему эпической драмы.

