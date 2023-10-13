Даже зубы золотые: фото со свадьбы 10-летней цыганки произвели фурор в Сети

Цыганские свадьбы давно стали отдельным жанром в Интернете. Мемы на эту тему растут как грибы после дождя. Но теперь пользователям Сети стало не до смеха.

В социальных сетях горячо обсуждают шокирующие кадры с девочкой-цыганкой. Ей всего лишь 10 лет, но она уже примерила на себя наряд невесты. Но страшно не только это.

Народ возмутил тот факт, что в столь юном возрасте цыгане отдают свою дочь замуж. При этом люди не могли не обратить внимание на улыбку малышки. Как ни странно, но будущая жена светилась от счастья и продемонстрировала свои золотые зубы.

Увиденное потрясло подписчиков блога.