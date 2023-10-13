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Даже зубы золотые: фото со свадьбы 10-летней цыганки произвели фурор в Сети

13 октября 2023 17:30
Даже зубы золотые: фото со свадьбы 10-летней цыганки произвели фурор в Сети

Зрелище не для слабонервных.

Цыганские свадьбы давно стали отдельным жанром в Интернете. Мемы на эту тему растут как грибы после дождя. Но теперь пользователям Сети стало не до смеха.

В социальных сетях горячо обсуждают шокирующие кадры с девочкой-цыганкой. Ей всего лишь 10 лет, но она уже примерила на себя наряд невесты. Но страшно не только это.

Народ возмутил тот факт, что в столь юном возрасте цыгане отдают свою дочь замуж. При этом люди не могли не обратить внимание на улыбку малышки. Как ни странно, но будущая жена светилась от счастья и продемонстрировала свои золотые зубы.

Увиденное потрясло подписчиков блога.

«Это нормально? Почему органы опеки закрывают на это глаза?», «Родителей девочки и жениха нужно посадить за решетку!», «У нее после молочных зубов сразу золотые выросли?», «Здесь ужасно абсолютно все», «Хочу скорее это развидеть», — возмутились они в комментариях.

Даже зубы золотые: фото со свадьбы 10-летней цыганки произвели фурор в Сети
Фото: Кадр из фильма «Призраки бывших подружек» (2009), социальные сети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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