Даже жутко становится: на эту странность в «Иване Васильевиче» никто не обращает внимание

Комедия «Иван Васильевич меняет профессию» сразу же после выхода была признана одним из главных фильмов Леонида Гайдая. Лента вот уже 50 лет не теряет актуальности, а поклонники находят в ней все новые и новые ляпы.

Так, одну из самых странных неточностей фанаты обнаружили в самом начале фильма. В эпизоде, когда Иван Грозный только оказывается в квартире Шурика, он наслаждается благами цивилизации. Но с приходом в дом героини Натальи Селезневой царь вынужден прятаться от нежданной гостьи за шторой. И в кадре в этот момент оказывается аквариум, в котором можно заметить мутную воду.

Но уже в следующем эпизоде, когда мимо аквариума проходит Селезнева, вода мгновенно становится чистой. В ней даже можно заметить водоросли и живых рыб, которых не было в предыдущих кадрах.

Неожиданный ляп смутил многих зрителей. Фанаты неоднократно пытались понять, с чем связана эта неточность, но так и не смогли определиться с разгадкой.