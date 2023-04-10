Даже жутко: посмотрите на полковника Бородина из сериала «Солдаты» спустя 20 лет

Поклонники сериала «Солдаты» помнят Бориса Щербакова как мудрого и сознательного командира. Павел Бородин не лезет за словом в карман, даже если перед ним вышестоящее начальство.

Кроме 200 разноплановых работ в кино (Степан Астахов в «Тихом Доне», генерал Романов в «Битве за Москву») в активе артиста есть потрясающая способность к самоконсервации. Именно так фанаты Бориса Васильевича объясняют его способность оставаться таким же, как и 20 лет назад, когда на экраны вышла телеэпопея об армейской жизни.

«Полковник Бородин! Навсегда в моем сердце в этой роли», «А какой голос, а какой артист, настоящий артист!», «Красавчик», — вот лишь немногие комментарии из личного блога актера. В Сети обсуждают, что 73-летняя кинозвезда не выглядит на свои годы, поэтому становится жутковато. Статный и худой с добрым лицом и выразительным взглядом умных глаз — даже и не скажешь, что за плечами талантливого артиста 60 лет творческой деятельности.