Даже животные боятся: от этого места на территории России мурашки по коже

Недалеко от деревни Усть-Кова в Красноярском крае есть таинственное место, которое местные жители обходят стороной. От почти идеально круглой «залысины» на земле без травы и кустарников исходит сильный жар, в котором сгорело не одно животное.

В 1920 году житель деревни Карамышево охотился на лося. В какой-то момент парнокопытное выбежало на голую площадку и сгорело на глазах у охотника. Место прозвали Чертово кладбище, там и раньше творилось неладное: приборы сбоили, а часы отставали на 20 минут. Позднее туда даже снарядили несколько экспедиций. Отчеты о них до 1948 года содержались в папках с грифом «секретно».

Согласно одной из версий, на Чертово кладбище в свое время упал обломок Тунгусского метеорита. Что, впрочем, маловероятно, ведь оно находится в 400 километрах. По другой — «лысая» территория с аномально высокой температурой испытывает на себе влияние Тунгусского каменноугольного бассейна.