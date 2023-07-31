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Даже жена не знала: Малахов проговорился о брате-близнеце

31 июля 2023 13:45
Даже жена не знала: Малахов проговорился о брате-близнеце

Звезде долго удавалось скрывать правду.

Андрей Малахов — истинный профи своего дела. Телеведущий может сделать сенсацию из любого события, но превращать собственную жизнь в шоу, в отличие от многих других селебрити, не спешит. Тем не менее у знаменитости есть как минимум один большой скелетик в шкафу.

Даже жена звезды экрана долгие годы не знала, что у него есть брат-близнец.

Зовут его довольно необычно — Робби Дерипаска.

Родственник Малахова нисколько ему не уступает: иногда он бывает вместо ведущего на светских мероприятиях и умеет говорить голосом знаменитости так, что никто и никогда не почувствует подмены.

О наличии брата-близнеца Малахов проговорился в книге «Моя вторая половинка». Дерипаска — персонаж вымышленный. Именно он главный герой произведения звезды, от лица которого ведется повествование. Телеведущий в интервью признавался, что Робби — его неотъемлемая часть, его внутренний голос, и без него он уже давно не представляет своей жизни.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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