Даже жалко ее: ахнете, узнав, как разлучнице Ладыниной аукнулся ее поступок

Марина Ладынина, лауреат пяти Сталинских премий и героиня трех эпох, властвовала над умами миллионов зрителей. Среди них был и мэтр советского кино Иван Пырьев. Его она увела из семьи, но спустя годы знатную свинарку из Вологодской области настигла карма. Пырьев искал музу для своих народных комедий и обрел ее в Ладыниной.

Они познакомились на съемках фильма «Вражьи тропы». Тогда у нее за плечами была лишь пара киноработ, замечание от Станиславского о том, что у нее слишком длинные руки, и брак с актером Иваном Любезновым, впоследствии женившемся на ее младшей сестре.

Пырьев и Ладынина поженились в 1936 году. Режиссер бросил свою жену Аду Войцик. Новая возлюбленная появилась не менее чем в 9 картинах мэтра отечественного кино, среди которых «Свинарка и пастух», «Трактористы», «Богатая невеста». Про супругов шутили, что их союз — это 11 Сталинских премий в одной постели. К тому моменту самой актрисе уже было не до смеха: ее муж начал искать себе новую музу. Неверность Пырьева Ладынина терпеть не стала.

Картина с актуальным называнием «Испытание верности» стала последней совместной работой супругов, после чего они развелись. Посвященное расторжению брака заседание режиссер превратил в фарс, а на карьере бывшей супруги, как поговаривают, лично поставил крест.