Даже Яковлевой повезло больше: только взгляните на сына Марыси из «Знахаря»

Польская актриса Анна Дымна полюбилась советским зрителям после выхода драмы «Знахарь». Над историей несчастной Марыси и ее возлюбленного Лешека плакал почти каждый. Как сложилась судьба красавицы-артистки и ее единственного наследника?

Дымна была замужем трижды. Счастье с первым супругом длилось недолго — возлюбленный актрисы трагически погиб. Вторым мужем Анны был Збигнев Шота, который стал отцом ее единственного наследника. Сына назвали Михал, но ребенок не скрепил союз родителей. Через некоторое время Дымна вышла замуж в третий раз. Этот брак сохранился до сих пор.

Сегодня сын Анны Михал уже взрослый мужчина. Он не пошел по стопам матери, не связал жизнь с актерством. Однако творчество ему не чуждо. Михал поет в польской рок-группе, но о коллективе мало кто знает.

Российские интернет-пользователи отмечают, что он пошел дальше сына Елены Яковлевой. Денис Шальных, как известно, весь покрыт татуировками и вообще отличается экстравагантным поведением. Отпрыск Анны тоже выглядит странно: залысины, неухоженная борода, дикие глаза. Если натура Дениса видна и так, то в случае с Михалом непонятно, чего ждать от этого человека.