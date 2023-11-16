Даже взрослые боятся: этот детский советский фильм не такой безобидный, как кажется

Советские зрители познакомились с картиной «Мэри Поппинс, до свидания» в самом начале 84-го года. Подрастающее поколение осталось в восторге от красочного фильма, однако взрослые зрители были обескуражены увиденным на экране.

Как оказалось, музыкальная сказка до сих пор пугает поклонников. По мнению многих зрителей, «Мэри Поппинс» можно смело назвать хоррором — настолько некоторые эпизоды могут шокировать.

Например, перед детьми Мэри появляется как ведьма: все небо становится черным, а деревья едва не вырывает шквалистый ветер. Не кажется милым и праздник, который строгая няня организовала для своих детей. Как пишут авторы Дзен-канала «В деталях. О кино», он напоминает бал Воланда из «Мастера и Маргариты» и находит ужас, несмотря на яркие цвета.

Помимо этого, в картине можно встретить несколько весьма неожиданных отсылок. Так, в комнате одного из героев висит плакат фильма «Приглашение в путешествие». Эта экспериментальная картина отличается своей жестокостью и поднимает весьма провокационные темы.

И именно эти детали вот уже практически 40 лет пугают зрителей. Они уверены, что «Мэри Поппинс, до свидания» далеко не лучшая экранизация книги, а писательница Памела Трэверс вряд ли осталась довольна результатом.