Даже Высоцкий ее жалел: что стряслось с Веркой-модисткой из сериала «Место встречи изменить нельзя»

Людмила Давыдова за годы карьеры успела поработать со множеством ярких режиссеров. В ее копилке картины Эльдара Рязанова, Сергея Бондарчука, а одной из самых заметных ролей считается Верка-модистка из «Места встречи изменить нельзя». Публика была уверена, что наблюдает за становлением новой легенды советского кино, однако жизнь артистки сложилась совершенно иначе.

Дело в том, что постановщики были готовы снимать Давыдову лишь в эпизодических ролях, так как она отличалась грубостью и злобой. Звезда экрана практически никогда не улыбалась и могла устроить конфликт из-за любого пустяка. И самым запоминающимся проектом стал детектив Станислава Говорухина, где она появилась в нескольких эпизодах.

«В общем, жалко ее, несчастная она баба», — именно так описывал ее героиню персонаж Владимира Высоцкого.

Как оказалось со временем, Давыдова страдала от шизофрении. Но врачи далеко не сразу смогли диагностировать расстройство. И в течение многих лет все больше коллег отворачивалось от талантливой артистки.

Не удавалось знаменитости преуспеть и в личной жизни. Она несколько раз была замужем, но ни один брак не был долгим. Последние же годы они провела практически в полном одиночестве, забытая и коллегами, и друзьями, а скончалась в возрасте 57 лет.