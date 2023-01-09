Даже выглядит дико: последнее пристанище легендарного Пеле проберет до дрожи

Новость о смерти 82-летнего Пеле прогремела как гром среди ясного неба. Оказалось, что легенда футбола заранее подготовился к своей кончине и даже выбрал себе последнее пристанище.

Еще 19 лет назад спортсмен приобрел место на бразильском вертикальном кладбище под названием «Небоскреб для мертвецов». Оно расположено на территории некрополя «Экуменика» и входит в «Книгу рекордов Гинеесса».

Внешне даже не скажешь, что это самое настоящее кладбище. Высотка в 30 этажей напоминает большой отель. Между тем на каждом этаже размещено до 150 могил, которые вмещают по шесть усопших.

Кроме того, как пишет Telegram-канал «Немалахов», на территории своеобразного погоста есть музей, часовня, а также специальное место для поминальных обедов. Рядом есть лес и пруд, поэтому с верхних этажей здания открывается отличный вид.