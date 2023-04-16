Даже вспоминать стыдно: об этом мечтал каждый ребенок в СССР
Эксклюзивная вещица давала привилегии.
Советские времена не просто так прозвали «дефицитными». Граждане СССР были лишены многих вещей, доступных иностранцам. Поэтому советские туристы старались приобрести как можно больше импортного эксклюзива.
Сегодня это покажется дикостью и вызовет стыд, но тогда многие дети грезили о жвачках. Если родители ездили за границу, то они скупали огромное количество этих диковинных сладостей. Когда ребенок приходил в школу и хвастался перед одноклассниками жвачкой, он тут же становился лидером компании и авторитетом.
Эти времена канули в лету, ведь сегодня это кондитерское изделие доступно каждому. Но тогда наличие жвачки давало привилегии и обществе — вот насколько эксклюзивной считалась вещица.
Другой диковинкой, недоступной простому обывателю, были виниловые пластинки. Они стоили бешеных денег, поэтому многие привозили их из-за границы. Но если у человека обнаруживали пластинку при досмотре, то ее изымали, а самого гражданина делали невыездным.