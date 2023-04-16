Даже вспоминать стыдно: об этом мечтал каждый ребенок в СССР

Советские времена не просто так прозвали «дефицитными». Граждане СССР были лишены многих вещей, доступных иностранцам. Поэтому советские туристы старались приобрести как можно больше импортного эксклюзива.

Сегодня это покажется дикостью и вызовет стыд, но тогда многие дети грезили о жвачках. Если родители ездили за границу, то они скупали огромное количество этих диковинных сладостей. Когда ребенок приходил в школу и хвастался перед одноклассниками жвачкой, он тут же становился лидером компании и авторитетом.

Эти времена канули в лету, ведь сегодня это кондитерское изделие доступно каждому. Но тогда наличие жвачки давало привилегии и обществе — вот насколько эксклюзивной считалась вещица.

Другой диковинкой, недоступной простому обывателю, были виниловые пластинки. Они стоили бешеных денег, поэтому многие привозили их из-за границы. Но если у человека обнаруживали пластинку при досмотре, то ее изымали, а самого гражданина делали невыездным.