Даже врачи не ожидали такого исхода: от участи Георгия Буркова станет жутко

Творческие люди часто терпят лишения ради создания чего-то совершенно нового. В том числе так происходит с артистами театра и кино. Ради желанных ролей они могут в рекордные сроки похудеть, набрать вес или полностью изменить свою внешность. Впрочем, Георгий Бурков пошел дальше и, чтобы сыграть своего персонажа, решился на операцию.

Актер дебютировал на киноэкранах в 33 года, что для его профессии достаточно поздно. Ему все же повезло, и Эльдар Рязанов заметил комедийный талант мужчины на съемках фильма «Зигзаг удачи». Знаменитый режиссер стал часто приглашать артиста поучаствовать в новых картинах.

Очередным предложением стала работа в трагикомедии «Небеса обетованные». Но незадолго до начала съемок Бурков сломал ногу. Он так отчаянно хотел сыграть своего персонажа, что решился на операцию. Обычно ее делают спортсмены, чтобы быстрее восстановиться, и это не вызывает особых осложнений.

Но для актера исход стал летальным. Врачи не ожидали, что прописанные препараты вызовут у мужчины тромбоэмболию. Георгий умер всего лишь через двое суток после операции.