Даже врач не ожидал: вот какой выросла малышка, родившаяся с ростом 60 см

В современном мире любые аномалии во внешности принимаются общественностью очень спокойно, и в большинстве случаев люди оставляют лишь положительные комментарии. Молодая и невероятно высокая девушка тоже получила свою долю комплиментов от пользователей социальных сетей.

Делани в личном TikTok-профиле поделилась с подписчиками своей историей. Она рассказала, что при рождении уже была выше обычных младенцев. Ее рост составлял около 60 сантиметров. Врач предположил, что в будущем этот показатель возрастет до отметки в 1,89 метра. Но даже доктор не смог предугадать, что малышка уже в 19 лет достигнет 1,97 метра.

Удивительный рассказ сначала озадачил пользователей, и они потребовали доказательства. В профиле Делани они нашли видео, которое развеяло все сомнения. В нем девушка стоит на полу и танцует со своей подругой, при этом последняя находится на кровати и пытается быть на одном уровне с «дочерью Гулливера».