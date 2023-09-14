Даже воздух очистился: все в деревне Грязь вдохнули полной грудью после отъезда Пугачевой

Алла Пугачева, обосновавшаяся в Израиле, оставила на родине немало недвижимости. В том числе и настоящий замок, расположенный в деревне Грязь. Там Примадонна жила вместе с детьми и молодым супругом. Но соседи певицы вовсе не грустят о ее отъезде — напротив, все довольны отсутствием певицы.

Все время, что звезда проживала в Подмосковье, другие жители деревни жаловались на беспокойство от знаменитой четы. Больше всего местным мешали туристы и представители прессы, которые постоянно приезжали посмотреть на имение артистки. Они оставляли после себя беспорядок, портили дороги и досаждали всем соседям вопросами о Примадонне.

Кроме того, многие считали, что замок портит окружающий вид и совсем не вписывается в спокойную некогда деревню. И, хотя пейзажи остались прежними, жизнь местных явно стала спокойнее после отъезда певицы.